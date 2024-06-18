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6月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北18日電

台北股市今天上漲260.90點，收22757.43點。6月電子期收1222.80點，上漲19.75點，正價差2.39點；6月金融期收1993.80點，上漲20.20點，逆價差5.77點。

6月電子期以1222.80點作收，上漲19.75點，成交1084口。7月電子期以1217.45點作收，上漲17.60點，成交 143口。

電子現貨以1220.41點作收，上漲16.79點；6月電子期貨與現貨相較，正價差2.39點。

6月金融期以1993.80點作收，上漲20.20點，成交644口。7月金融期以1984.60點作收，上漲19.80點，成交248口。

金融現貨以1999.57點作收，上漲26.10點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差5.77點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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