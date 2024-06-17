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全民權證／達發 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者高瑜君整理
達發相關權證 圖／經濟日報提供
達發相關權證 圖／經濟日報提供

達發（6526）在藍芽無線音頻、導航衛星與寬頻晶片市占率均位居全球前三大。第1季獲利回溫顯著，單季營收38.26億元，季增20%、年增26%，毛利率52.6%，營業利益率11.5%，稅後獲利4.1億元，季成長率高達170%、年成率為246%，每股純益（EPS）為2.45元。

法人認為，達發擁聯發科集團優勢加持，有多引擎驅動營運攀升，後續將受惠於藍芽音頻與寬頻晶片市占率攀升，並透過合併私募完整乙太網路產品線布局，以及光通訊已有兩模組廠客戶開始出貨，將對評價有所提升。

權證發行商建議，看好達發後市的投資人，可買進價內外5%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（群益金鼎證券提供）

權證 達發

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