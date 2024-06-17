全民權證／鴻海 押寶兩個月
鴻海（2317）昨（17）日股價收上200元關卡，成為市場矚目的焦點。受惠未來AI浪潮，由輝達GB200伺服器帶動鴻海今明年成長，直接受惠於手機結合AI應用後的換機潮。
鴻海第2季2024營收優於預期，第3季末GB200機櫃已按計畫量產出貨。法人分析，鴻海具備垂直整合能力及資產、現金流規模優勢，有利爭取GB200AI 伺服器訂單。除了AI伺服器GB200推動鴻海營運成長外，智慧型手機若結合AI應用可能刺激換機需求。此外，車用客戶簽約後的潛在上修動能亦值得關注。看好鴻海後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10％、有效天期60天期以上等條件的權證介入，藉以放大槓桿利潤。（永豐金證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言