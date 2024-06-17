全民權證／鴻海 押寶兩個月

鴻海（2317）昨（17）日股價收上200元關卡，成為市場矚目的焦點。受惠未來AI浪潮，由輝達GB200伺服器帶動鴻海今明年成長，直接受惠於手機結合AI應用後的換機潮。

鴻海第2季2024營收優於預期，第3季末GB200機櫃已按計畫量產出貨。法人分析，鴻海具備垂直整合能力及資產、現金流規模優勢，有利爭取GB200AI 伺服器訂單。除了AI伺服器GB200推動鴻海營運成長外，智慧型手機若結合AI應用可能刺激換機需求。此外，車用客戶簽約後的潛在上修動能亦值得關注。看好鴻海後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10％、有效天期60天期以上等條件的權證介入，藉以放大槓桿利潤。（永豐金證券提供）