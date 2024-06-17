全新、宏捷科 挑長天期
台股昨（17）日指數平盤上下震盪，權值電子股漲跌互見，盤面上全新（2455）、宏捷科（8086）等PA族群表現亮眼。發行券商建議，看好PA類股後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。
國際數據資訊（IDC）最新「全球智慧手機供應鏈追蹤報告」研究顯示，在下游市場需求仍弱、上游部分關鍵零件開始漲價的情況下，使得今年第1季智慧型手機產業製造規模呈現季減。
題材面在蘋果加入AI行列，帶動市場對其換機潮的期待，加上晶片大廠博通公布上季財報優於市場預期，並把2024年度來自AI晶片的營收財測調高10%後，股價連續強漲，帶動PA股近期強彈，昨天宏捷科收漲5.7%、全新以上漲2.5%收市。
全新受惠蘋果以及非蘋市場的手機市場，法人預期，手機PA/ WiFi營收貢獻將推動全新營運交出雙位數年成長率的表現；光電子部分則持續受惠美系終端客戶在資料中心中長距接收端800GInP的穩定需求，以及另一美系終端客戶在短距接收發400GGaAs自今年第4季開始量產等，預期光電子營收年成長將達到雙位數。
法人指出，宏捷科今年第1季不受手機產業淡季與工作天數減少影響，營收快速成長；且自今年第2季起受惠手機客戶需求好轉，本業營運持續成長。
權證發行商指出，看好全新、宏捷科後續表現的投資人可買進價外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。
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