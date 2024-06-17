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川湖、廣明 四檔閃金光

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
川湖總經理林淑珍。 圖／聯合報系資料照片
川湖總經理林淑珍。 圖／聯合報系資料照片

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考川湖（2059）、廣明（6188）等表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

川湖、廣明相關權證 圖／經濟日報提供
川湖、廣明相關權證 圖／經濟日報提供

川湖5月營收繳出雙成長佳績，月增9.27%，再創單月新高紀錄。今年5月營收8.68億元，年增93.61%；累計前五個月營收達36.01億元，年增75.53%。展望後市，市場看好輝達（NVIDIA）的GB200新架構，川湖扮演重要地位。川湖規劃今年底至明年出貨，雲端服務供應商（CSP）都是客戶，預期第2、第3季業績逐季往上，下半年營運優於上半年。

針對GB200導入情況，川湖先前指出，不論是NVL72或NVL36等都已經在進行，該公司占有重要地位，不會寂寞，未來會出貨GB200，而且這只是剛開始，而H100、B100、B200等都會一直延續下去，川湖在AI伺服器與GB200的市占率都在五成以上。

至於廣達集團旗下廣明（6188），也全力衝刺機器人業務，子公司達明機器人今年因輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名而在資本市場爆紅。

展望今年營運，達明指出，今年情況比去年好得多，看好美國、日本及台灣市場成長動能較強，預期今年機器人出貨量有望較去年增加二至三成。

達明機器人能量出色，輝達執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），特別繞去參觀達明的機械手臂。

權證券商建議，若是投資人看好此兩檔，可以選擇優良的權證投資，設定條件可選擇權證價內外15%以內、有距到期日90天期以上的商品入手。

權證 達明機器人

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