期貨商論壇／永續期 活用資金

美國6月FOMC會議保持基準利率不變，維持在5.25%至5.5%間，符合市場預期。Fed經濟預測報告書（SEP）顯示，美國經濟保持穩定成長、失業率目標略微上調，但仍在低位，點陣圖顯示2024年底的基準利率中間值預期上升，較3月會議的預期的高，但會在明年和後年增加降速。

通膨雖回落，但聯準會（Fed）依然延後降息預期展望，後觀察能否再出現2~3月低於預期的通膨數據，支持Fed提早降息，有利股市續漲。

蘋果股價在全球開發者大會（WWDC）後，迎來一波上漲行情。本次發布會重點聚焦蘋果推出的AI功能，包含生成文本、圖片等，這些AI功能目前僅適用於iPhone 15 Pro機型，預計後續有望帶動一波設備升級的換機潮，同時宣布將與Open AI合作，新版Siri將支援ChatGPT。

在近期總經數據表現良好，加上AI加持企業利多的影響，讓近期台灣大盤再創新高。

對有在投資的投資人，若想藉此機會參與行情，可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。

其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。

（統一期貨提供）