期貨商論壇／聯茂期 業績加持

聯茂（6213）是知名銅箔基板（CCL）製造商之一，5月營收達26.54億元，較4月增長15.75%，是自2021年4月來的最高單月營收。公司連續兩個月實現年成長，顯示出市場需求的強勁回升，特別是在通用型伺服器、AI伺服器、AI PC及車用電子領域。建議投資人可透過聯茂期貨布局。

聯茂在通用型伺服器市場中占有重要地位。隨雲端服務供應商（CSP）加大資本支出，對伺服器及雲端資料中心的需求顯著提升，這為聯茂帶來穩定的市場機會。

特別是在AI伺服器領域，聯茂的AI GPU/ASIC加速卡等產品持續得到終端客戶訂單支撐，且逐步獲得更多CSP客戶的新增訂單。AI PC市場需求增長帶動中低階銅箔基板的應用。

聯茂的產品IT170GRA1被Qualcomm指定為AI PC的主要材料之一，這使得聯茂在該領域擁有明顯的競爭優勢。

生產能力擴展方面，聯茂泰國的工廠預計今年下半年開始試產，將提升公司在高階電子材料市場的供應能力，並為未來的市場需求增長做好充分準備。

綜合以上分析，聯茂在高階電子材料市場的深耕，以及在多元化產品線上的布局，將使其持續受益於全球伺服器產業的升級和需求增長。特別是隨著AI伺服器和AI PC市場的快速增長，聯茂有望在這些領域取得更多的市場分額。（兆豐期貨提供）