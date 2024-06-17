台指期 行情高檔震盪

股期雙市昨（17）日回檔修正，指數失守22,500點關卡。分析師表示，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨空單增加337口、攀升至1.3萬口。展望盤勢，由於台指期技術面仍屬強勢，但操作宜以短線為主，行情延續高檔震盪。

台股上市櫃公司昨天漲跌互見，加權指數終場下跌8點，收在22,496點，成交量4,495億元。期貨部分，台指期昨天下跌33點、至22,477點；價差方面，期現貨轉為逆價差19.53點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超164.78億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加367口至7,652口，其中，外資淨空單增加337口至13,192口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是減少954口至9,760口。

永豐期貨指出，整體而言，目前台積電均線格局依舊非常強勢，經過短線整理後，若補量上漲仍有利指數創高。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局。整體籌碼在上漲中依舊偏樂觀，看法樂觀，且電子類股跟大型股走勢較強，整體結構正向。

至於選擇權市場，周買權最大未平倉（OI）量落在22,700點，周賣權最大OI落在22,000點; 月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21,800點。

全月未平倉量put/call ratio值，則由1.69下降至1.64。VIX指數上升0.74至18.39。外資台指期買權淨金額3.71億元，賣權淨金額-0.01億元，整體選擇權籌碼面偏空。