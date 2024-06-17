6月電子期、金融期齊跌
台北股市今天下跌8.19點，收22496.53點。6月電子期收1203.30點，下跌1.65點，逆價差0.32點；6月金融期收1973點，下跌4.60點，逆價差0.47點。
6月電子期以1203.30點作收，下跌1.65點，成交686口。7月電子期以1199.85點作收，上漲1.15點，成交88口。
電子現貨以1203.62點作收，上漲0.31點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差0.32點。
6月金融期以1973點作收，下跌4.60點，成交388口。7月金融期以1964.20點作收，下跌6.20點，成交78口。
金融現貨以1973.47點作收，下跌3.48點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差0.47點。實際收盤價以期交所公告為準。
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