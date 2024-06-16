台積、保瑞 押長天期
台股近期迭創新高，法人認為，行情高檔之際，擁有題材面個股較易受市場注目，包括台股權王台積電（2330）受惠於AI應用需求強勁帶動業績、生技類股股王保瑞（6472）有國外內生技展覽即將登場等各有題材簇擁，投資人可透過中長天期權證商品布局。
美國計劃禁GAA尖端技術售中國大陸，外電報導，美國拜登政府正在考慮採取進一步措施限制大陸取得用於AI晶片的技術，最新會針對環繞閘極（GAA）最先進晶片架構技術，目的是讓大陸更難於組裝建立及運行AI模型所需的複雜計算系統，以期在尚處於萌芽階段的頂尖技術商業化之前與大陸隔絕；目前美國官員仍在設計新措施的範圍。市場法人認為，此禁令目前對整體半導體影響有限，且台積電已囊括全球大部分先進製程晶圓代工訂單，競爭力佳，持續看好後市營運表現。
生技股近期題材也不少，包括立法院已三讀通過《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》雙法等利多。本月20日台灣國際醫療暨健康照護展開展，7月有生技月，7月24日至28日是亞洲生技大會登場，生技股具題材效應。
保瑞5月營收亮麗，單月合併營收16.8億元，創下近15個月來單月新高，年增近56%，主因合併美國百年藥廠USL較預期提早三個月，從4月起認列其營收；今年前五月合併營收61.8億元，年減8.6%。看好台積電、保瑞後市，可布局價內外15%以內、距到期日100天以上權證。
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