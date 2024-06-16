亞力、冠德 四檔來電

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
亞力電機。記者朱曼寧／攝影
亞力電機。記者朱曼寧／攝影

台股上周五（14日）在盤面題材多點開花、逢低買盤帶動下逐步回穩走揚，終場上漲192點或0.86%，收22,504點，改寫新高。盤面類股漲多跌少，其中，傳產電機機械、營建股再度獲得資金關注，如亞力（1514）、冠德（2520）等相關個股領漲。發行券商建議，看好傳產族群後市的投資人，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

亞力、冠德相關權證 圖／經濟日報提供
亞力、冠德相關權證 圖／經濟日報提供

繼輝達（NVIDIA）、超微（AMD）後，亞馬遜也表態將在台灣設立區域雲端資料中心，經濟部表示，2030年前有十座資料中心要在台設置，將協助用電需求，帶動重電股再度躍居盤面焦點，包含士電、亞力、華城、中興電等紛紛大漲。

亞力亮燈漲停，法人指出，亞力在台電配電級自動開關供應商具有一席之地，也是半導體廠產線、廠區電力設備重要供應商之一，過去三年由於半導體建廠與台電訂單雙引擎，帶動公司業績成長。

展望後市，法人看好，配合台積電海外設廠，亞力提供變壓器、配電盤等電力設備，預估今年第4季將出貨台積電日本熊本廠、2025年出貨美國廠訂單。此外，美國變壓器供不應求狀況持續擴大，單價與毛利翻倍性成長。

央行祭出新信用管制措施，除調降自然人特定地區第二戶購屋貸款成數上限由70%降至60%外，其餘不變，對首購與換屋族無影響，市場預期，對房市衝擊有限，推升營建股再度走揚。

法人分析，冠德總銷達130億元的冠德心天匯5月起陸續交屋，加上子公司根基營造的台積電廠房工程貢獻，推估今年每股獲利超過7元，有望創歷史新高。

權證發行商指出，看好亞力、冠德的投資人可以買進價外15%以內、距離到期日90天以上的相關認購權證，但宜設停利停損價位。

台積電 權證

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