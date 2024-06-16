群聯、啟碁 認購搶鏡

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
群聯執行長潘健成。 圖/聯合報系資料照
群聯執行長潘健成。 圖/聯合報系資料照

台股多空震盪，但在市場資金仍充沛下，中長期業績成長性與能見度高的優質股可望躍居盤面抗震指標，投資人可參考群聯（8299）、啟碁（6285）等，利用權證參與行情。

永豐金證券建議，投資人可透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握漲升的行情。操作上可以權證入場優質股群聯、啟碁等，利用權證代替現股布局，可降低資金門檻，若走勢與預期相同，亦可賺取倍數的獲利。

群聯、啟碁相關權證 圖／經濟日報提供
群聯、啟碁相關權證 圖／經濟日報提供

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯5月營收53.78億元，月增4.29%、年增68%，累計前五月營收270.6億元，年增63%，均為歷史同期次高。

群聯表示，日前在台北國際電腦展亮相的新品受到關注，看好在未來季度將對營收、獲利有正面挹注。

群聯5月營運成果除顯示整體市場需求持續回升，也代表布局企業級SSD以及獨家專利技術「aiDAPTIV+」的AI落地微調方案擴大出貨量能延續。

針對後市，群聯說明，雖然今年首季法說會提到，零售儲存市場需求放緩，但群聯在非零售市場的整體營收貢獻穩定超過70%。也就是在中高階與高附加價值的NAND儲存市場布局，對長期營收成長與獲利提升更重要。

網通大廠啟碁5月營收103.32億元，連續兩個月突破百億元，法人看好，啟碁北美充電樁大廠訂單開始量產出貨，加上低軌衛星用戶端產品、5G FWA產品訂單增溫，第2季營收可望季增約兩成。

啟碁累計今年前五月營收459.2億元，年增8.8%。法人分析，啟碁第1季營收255.8億元，而4、5月累計營收已達203億元，如果6月維持百億元營收水準，單季營收可望較第1季成長二成。

法人指出，啟碁拿下北美充電樁大廠訂單，3月開始量產出貨，加上低軌衛星用戶端產品、5G FWA產品訂單增溫，全年營收朝向1,200億元目標邁進。

永豐金證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證。

啟碁 營收 群聯

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