全民權證／中砂 選價內外15%

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
中砂相關權證 圖／經濟日報提供
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中砂（1560）隨半導體先進製程發展推進，所需化學機械研磨（CMP）道數增加，新產品規格升級將有助平均銷售價格（ASP）上揚。本國投顧法人看好中砂2024、2025年獲利逐年成長，給予強力買進投資評等。

法人認為，中砂在台積電3奈米、2奈米市占率分別為65%、80%，2025年2奈米量產後可享有更高市占，出貨量將提升。另外，英特爾為達成「四年推進五個製程節點」目標，衝刺先進製程晶圓代工市場，下半年量產最新20A製程，明年導入更先進的18A製程，中砂也將受惠。

權證發行商表示，投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，如中砂元大3B購01、中砂群益3B購03。（元大證券提供）

中砂 權證

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