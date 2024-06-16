全民權證／晶心科 二檔聚光

經濟日報／ 記者高瑜君整理
晶心科相關權證 圖／經濟日報提供
晶心科相關權證 圖／經濟日報提供

晶心科（6533）今年還有多個高階處理器IP產品將發表上架。北美設立的四個設計中心均已完成，今年業績目標成長三成，法人推算，晶心科今年業績將連八年創新高。

晶心科上一年度ARM營收超過20億元是來自權利金收入。而RISC-V是開放架構，每家公司可加添新技術，ARM則是封閉標準，會遇到較多困難跟挑戰。

未來AI世代運算力需求，需要推出更新技術跟規格，RISC-V利用技術單位來設計技術發展，目前RISC-V會員已超過4,000位，晶心科研發重心漸轉向RISC-V規格標準。

看好晶心科的投資人可挑價外程度15%以內的中長天期相關權證，如晶心科國泰3C購01、晶心科群益3C購01。 （國泰證券提供）

國泰 晶心科

延伸閱讀

三蘋概廠接續上秀 接單聚光

台積電、玉晶光 四檔權證放閃

鴻海、大立光 權證押長天期

緯穎、嘉澤 權證四檔鍍金

相關新聞

群聯、啟碁 認購搶鏡

台股多空震盪，但在市場資金仍充沛下，中長期業績成長性與能見度高的優質股可望躍居盤面抗震指標，投資人可參考群聯（8299）...

亞力、冠德 四檔來電

台股上周五（14日）在盤面題材多點開花、逢低買盤帶動下逐步回穩走揚，終場上漲192點或0.86%，收22,504點，改寫...

台積、保瑞 押長天期

台股近期迭創新高，法人認為，行情高檔之際，擁有題材面個股較易受市場注目，包括台股權王台積電（2330）受惠於AI應用需求...

全民權證／神達 挑逾二個月

神達（3706）伺服器布局喊衝，公司透露，今年AI伺服器及一般伺服器業務皆會成長，加上先前從英特爾接手的資料中心解決方案...

全民權證／中砂 選價內外15%

中砂（1560）隨半導體先進製程發展推進，所需化學機械研磨（CMP）道數增加，新產品規格升級將有助平均銷售價格（ASP）...

全民權證／晶心科 二檔聚光

晶心科（6533）今年還有多個高階處理器IP產品將發表上架。北美設立的四個設計中心均已完成，今年業績目標成長三成，法人推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。