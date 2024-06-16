全民權證／晶心科 二檔聚光
晶心科（6533）今年還有多個高階處理器IP產品將發表上架。北美設立的四個設計中心均已完成，今年業績目標成長三成，法人推算，晶心科今年業績將連八年創新高。
晶心科上一年度ARM營收超過20億元是來自權利金收入。而RISC-V是開放架構，每家公司可加添新技術，ARM則是封閉標準，會遇到較多困難跟挑戰。
未來AI世代運算力需求，需要推出更新技術跟規格，RISC-V利用技術單位來設計技術發展，目前RISC-V會員已超過4,000位，晶心科研發重心漸轉向RISC-V規格標準。
看好晶心科的投資人可挑價外程度15%以內的中長天期相關權證，如晶心科國泰3C購01、晶心科群益3C購01。 （國泰證券提供）
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