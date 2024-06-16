期貨商論壇／黃金期 弱勢盤整

華南期貨分析師葉立民認為，地緣政治風險影響力減弱、美元持續維持強勢，以及中國央行停止增持黃金等因素影響，使得黃金價格難以突破歷史新高，近期黃金市場將維持高檔弱勢盤整的態勢。

中東地區局勢發展引起全球關注，聯合國安理會居中調停，並提出相關決議，將分為三個階段進行。目前，以色列已接受新的停火提議，而哈馬斯對此決議也表現出樂觀。

隨著停火協議的進展，市場投資情緒迅速作出反應，避險相關產品吸引力消退，投資者對黃金未來走勢感到擔憂，黃金價格明顯受到拋售壓力而出現修正。

此外，近期美國陸續公布重要經濟數據，普遍低於市場預期，表明通膨壓力正在緩解，燃起市場對於提早降息可能。然而，聯準會不願鬆口，甚至調降今年降息次數的預估，也表示未來經濟不確定性，將是最大考量。為此，美元強勢仍未改變，黃金購買成本居高不下，可能壓抑黃金價格表現。

從籌碼面觀察，中國人民銀行在6月7日公布的數據顯示，截至5月底，中國的黃金儲備為7,280萬盎司，與上個月持平，結束了連續18個月增持的態勢。之前支撐黃金價格的買方力道未能持續，可能對未來的黃金市場帶來不利影響。隨著中國人民銀行停止增持黃金，引發投資者對於黃金的信心下降，進而影響黃金市場的供需變化。（華南期貨提供）