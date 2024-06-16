期貨商論壇／航運期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
航運期，避險優選。 （路透）
航運期，避險優選。 （路透）

11日傳出由美國所主導的哈瑪斯與以色列停火協議，這幾天再次取消，使得短線航運相關類股表現較為震盪，但觀察過去一個月的表現，整體表現仍較為亮麗，但在第1季表現較好的長榮，回檔幅度相對也較大，投資人也須注意相關波動，可利用航運期或進行避險。

美國聯準會維持利率不變，但最新CPI數據低於預期，來到3.3%，再根據FED WATCH顯示目前降息出現曙光，最快於9月18日的會議將降息1碼，若能配合在9月以前看到CPI跌破3%，以及較弱就業及經濟狀況，更能確認9月能如期降息，另外，後續焦點轉向世界央行年會的主席鮑爾演講內容。

大盤方面仍由台積電所主導，ADR也在公布CPI低於預期時，股價收漲4.3%，帶領台股再次突破歷史新高。航運指數方面，雖遇到停火協議反覆，但中東衝突仍持續，加以缺櫃、塞港問題仍在發酵，航運股，但須關注美國是否因美國總統民調又再次插手調停中東衝突。

若交易人欲參與航運行情，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金17,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易 美國聯準會 降息

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