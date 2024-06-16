台指期 短線偏多看待

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股。 (聯合報系資料庫)
台股。 (聯合報系資料庫)

台指上周五（14日）呈開低走高格局，尾盤由台積電強勢翻紅，帶領指數漲幅擴大，終場指數上漲192點，收在最高的22,504點，全周大漲646點。法人表示，目前加權指數維持多頭排列，且下方均線持續墊高，因此在跌破短期均線之前，短線建議偏多看待為宜。

上周五台指期上漲逾180，正價差為6.28點，籌碼面部分，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加157口至7,285口，其中外資淨空單減少463口至12,855口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,764口至10,714口。

上周五外資現貨買超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約11.6萬餘口，賣權OI增量是買權OI增量的六倍之多，整體籌碼面中性偏樂觀格局。

群益期貨表示，外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，整體籌碼面中性偏多格局。整體籌碼在上漲中依舊偏樂觀，且電子類股跟大型股走勢較強，整體結構正向。

元富期貨認為，台指期上周五呈開低走高格局，指數開低後隨著電子權值股走高而轉強，加上權王台積電（2330）尾盤由黑翻紅，帶動指數突破22,500點關卡，再創歷史新高，終場大漲186點、以長紅K棒作收。目前指數維持多頭排列，短線建議偏多看待為宜。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.58上升至1.69，VIX指數上升0.26至17.65，外資台指期買權淨金額4.11億元，賣權淨金額0.03億元，整體選擇權籌碼面中性。

期貨 選擇權

延伸閱讀

馬雲昔暗酸台灣沒希望了？專家見股市洗牌大讚台積電雪恥

買0050倒不如直接投資台積電（2330）？ 專家不認為：如果它沒這麼好了要找誰取代

他曝「台積電還能買」關鍵！網認同：全世界都需要它

台指期 擺脫區間整理

相關新聞

群聯、啟碁 認購搶鏡

台股多空震盪，但在市場資金仍充沛下，中長期業績成長性與能見度高的優質股可望躍居盤面抗震指標，投資人可參考群聯（8299）...

亞力、冠德 四檔來電

台股上周五（14日）在盤面題材多點開花、逢低買盤帶動下逐步回穩走揚，終場上漲192點或0.86%，收22,504點，改寫...

台積、保瑞 押長天期

台股近期迭創新高，法人認為，行情高檔之際，擁有題材面個股較易受市場注目，包括台股權王台積電（2330）受惠於AI應用需求...

全民權證／神達 挑逾二個月

神達（3706）伺服器布局喊衝，公司透露，今年AI伺服器及一般伺服器業務皆會成長，加上先前從英特爾接手的資料中心解決方案...

全民權證／中砂 選價內外15%

中砂（1560）隨半導體先進製程發展推進，所需化學機械研磨（CMP）道數增加，新產品規格升級將有助平均銷售價格（ASP）...

全民權證／晶心科 二檔聚光

晶心科（6533）今年還有多個高階處理器IP產品將發表上架。北美設立的四個設計中心均已完成，今年業績目標成長三成，法人推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。