台指期 短線偏多看待

台指上周五（14日）呈開低走高格局，尾盤由台積電強勢翻紅，帶領指數漲幅擴大，終場指數上漲192點，收在最高的22,504點，全周大漲646點。法人表示，目前加權指數維持多頭排列，且下方均線持續墊高，因此在跌破短期均線之前，短線建議偏多看待為宜。

上周五台指期上漲逾180，正價差為6.28點，籌碼面部分，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加157口至7,285口，其中外資淨空單減少463口至12,855口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,764口至10,714口。

上周五外資現貨買超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約11.6萬餘口，賣權OI增量是買權OI增量的六倍之多，整體籌碼面中性偏樂觀格局。

群益期貨表示，外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，整體籌碼面中性偏多格局。整體籌碼在上漲中依舊偏樂觀，且電子類股跟大型股走勢較強，整體結構正向。

元富期貨認為，台指期上周五呈開低走高格局，指數開低後隨著電子權值股走高而轉強，加上權王台積電（2330）尾盤由黑翻紅，帶動指數突破22,500點關卡，再創歷史新高，終場大漲186點、以長紅K棒作收。目前指數維持多頭排列，短線建議偏多看待為宜。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.58上升至1.69，VIX指數上升0.26至17.65，外資台指期買權淨金額4.11億元，賣權淨金額0.03億元，整體選擇權籌碼面中性。