全民權證／佳必琪 選價內外5%

佳必琪（6197）受惠AI拉貨需求強勁，5月營收營收暴增近80%，今明年訂單能見度清晰。法人預估，佳必琪今年營收有望年增達約30%，因此給予「買進」評等，目標價220元。

佳必琪為台達電提供大安培電源線，主要應用於CSP的高階伺服器。同時與台達電合作開發更大安培的電源線，以滿足更高電源需求的線材供應。此外，散熱線材與模組也在等待客戶水冷驗證後即可出貨，400G及800G產品正在送驗中。根據近期的營收動能強勁表現，法人樂觀預估，佳必琪今年營收年增率有望達約30%，明年營收將進一步增長26%。

可挑選價內外5%以內、剩餘天數超60天以上等條件為主，放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）