全民權證／嘉澤 押寶逾兩個月
嘉澤（3533）受惠伺服器需求較預期強勁，法人看好第2季伺服器板量出貨平均季增10%至每月110萬片，加上產品單價較高的CPU新平台滲透率擴增，上修單季營收及獲利預估值。法人指出，今年第4季EagleStream及Genoa/Bergamo等新平台滲透率將達約50%，全年平均逾30%，且約30%新筆電將採DDR5 SO-DIMMs，全年平均20%至25%，桌機DDR5與PCIe Gen5滲透率亦將上揚至逾30%。明年隨英特爾Birch Stream及超微Turin新平台將上市，將推升伺服器營收比重至45%。
權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、有效天期60天以上的認購權證，但宜設好停利停損價位。（永豐金證券提供）
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