全民權證／聯發科 兩檔活跳跳

聯發科（2454）受惠歐洲杯足球賽以及巴黎奧運的TV鋪貨動能，以及中國網通標案持續出貨，預期Smart Edge營收季增；TV、網通出貨成長，帶動第2季營收。

市場預估聯發科第2季營收1,282.5億元，小幅季減3.90%，但毛利率將回到正常水準，預估稅後純益232.9億元，每股純益（EPS）14.5元。展望全年，隨三大產品線皆成長，市場預估聯發科今年營收4,996.3億元，年成長15.27%，並在旗艦手機晶片出貨進一步成長、網通晶片出貨增加，以及今年第1季認列一次性獲利下，預期毛利率將優於去年，EPS上看59.2元。權證券商建議利用價內外10%以內、可操作天期150天期以上的商品介入。（台新證券提供）