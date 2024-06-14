全民權證／聯發科 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者周克威整理
聯發科相關權證 圖／經濟日報提供
聯發科相關權證 圖／經濟日報提供

聯發科（2454）受惠歐洲杯足球賽以及巴黎奧運的TV鋪貨動能，以及中國網通標案持續出貨，預期Smart Edge營收季增；TV、網通出貨成長，帶動第2季營收。

市場預估聯發科第2季營收1,282.5億元，小幅季減3.90%，但毛利率將回到正常水準，預估稅後純益232.9億元，每股純益（EPS）14.5元。展望全年，隨三大產品線皆成長，市場預估聯發科今年營收4,996.3億元，年成長15.27%，並在旗艦手機晶片出貨進一步成長、網通晶片出貨增加，以及今年第1季認列一次性獲利下，預期毛利率將優於去年，EPS上看59.2元。權證券商建議利用價內外10%以內、可操作天期150天期以上的商品介入。（台新證券提供）

延伸閱讀

射擊／劉宛渝藉世界盃磨心態 盼射進奧運不定向飛靶決賽

AI 手機將快速發展 法人估聯發科、雙鴻等受惠

00881擁台股3本柱「台積電、鴻海、聯發科」！ 專家：價格高檔？將來上50都不意外

熱錢持續流入…台股創高 權值四王領攻

相關新聞

世界、力積電 四檔耀眼

隨中國大陸半導體廠華虹可能在下半年調高代工價格，外資摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「晶圓代工成熟製程產業」報告中，一...

緯穎、川湖 選中長天期

輝達公布第1季財報與第2季展望都優於市場預期，法人圈看好緯穎（6669）、川湖（2059）等AI供應鏈今年營運展望，並給...

全民權證／聯發科 兩檔活跳跳

聯發科（2454）受惠歐洲杯足球賽以及巴黎奧運的TV鋪貨動能，以及中國網通標案持續出貨，預期Smart Edge營收季增...

全民權證／佳必琪 選價內外5%

佳必琪（6197）受惠AI拉貨需求強勁，5月營收營收暴增近80%，今明年訂單能見度清晰。法人預估，佳必琪今年營收有望年增...

全民權證／嘉澤 押寶逾兩個月

嘉澤（3533）受惠伺服器需求較預期強勁，法人看好第2季伺服器板量出貨平均季增10%至每月110萬片，加上產品單價較高的...

最牛一輪／亞力風光 國泰3C吃香

亞力（1514）受惠台電強韌電網計畫、高科技半導體建廠工程等，在手訂單逾百億元。展望未來，亞力預期在配電智慧化發展趨勢以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。