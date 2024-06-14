緯穎、川湖 選中長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
緯穎、川湖相關權證 圖／經濟日報提供
緯穎、川湖相關權證 圖／經濟日報提供

輝達公布第1季財報與第2季展望都優於市場預期，法人圈看好緯穎（6669）、川湖（2059）等AI供應鏈今年營運展望，並給予買進評等，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

緯穎日前召開股東會，董事長洪麗甯表示，去年底AI伺服器占整體營收占比約二成，今年以來逐季增加，預期第4季占比將拉升至超過五成；而輝達最新Blackwell架構伺服器產品，第4季可望出貨，現正積極展開新品研發與供應業務。緯穎近年積極布局AI 人工智慧領域，成功搶下輝達晶片基板的製造大單，並獨家供應超微、英特爾模組、基板訂單，通吃三巨頭商機。

大型法人機構並認為，緯穎第2季動能為一般伺服器及ASIC貢獻，過往第2季為微軟財報年底，考量微軟提及擴增資本支出，預期一般伺服器需求逐季攀升，估在ASIC及一般伺服器同步貢獻下，營收維持季增。

另外，今年下半年進入GPU SERVER出貨，因缺料好轉，預期年底AI伺服器營收比重較達到整體伺服器業務的50%，明年GB機櫃產品將挹注提升，配合新廠區開出，有利緯穎今、明年營運持續創高。

川湖隨3、4月營收連兩月創歷史新高，第2季整體營運仍在正常軌跡範圍內，未來展望正面，由產品能見度約一季左右來看，4月營收可能還不是高點，且除AI Server為主要成長動能外，通用Server及櫥具亦在庫存去化至正常水準後，回復正常拉貨。

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