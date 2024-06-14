世界、力積電 四檔耀眼

隨中國大陸半導體廠華虹可能在下半年調高代工價格，外資摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「晶圓代工成熟製程產業」報告中，一改以往保守觀點，看法轉趨正面，雙雙調升世界（5347）、力積電（6770）目標價，相關權證可伺機布局。

華虹今年來股價已上漲逾20%。大摩表示，隨華虹半導體產能利用率已達100%，且下半年可能漲價10%，使台廠間的價格差距縮小，產業間的價格競爭壓力因此減緩。台系晶圓代工方面，大摩將世界目標價由72元大升至110元，評等升至「中立」。大摩指出，世界今年來股價已大漲逾40%，主要由高股息基金的資金流入所帶動，加上世界未來將處於更穩定的價格環境、及隨產能利用率改善而帶來的毛利率回升等因素，認為新的目標價110元，風險與報酬相當平衡。

世界、力積電相關權證 圖／經濟日報提供

此外，大摩也提高世界於2024至2026年的獲利預測。展望後市，世界的新客戶高通及電源管理IC設計廠商芯源系統（MPS），有望於2025至2026年對世界的總收入貢獻約10%至20%，也是推升業務成長的利多因素之一。

不過，世界先進在12吋的投資仍然是主要關注點。大摩認為，由於68億美元的支出相當可觀，若世界無法充分利用12吋晶圓的產能，將面臨潛在的營運風險。

力積電方面，大摩將其目標價由22元調至25元，評等升至「中立」。儘管面對來自中國大陸的競爭，大摩仍看好力積電的毛利率將逐步改善。

權證發行商建議，看好世界、力積電等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。