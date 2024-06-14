6月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲192.68點，收22504.72點。6月電子期收1204.65點，上漲11.20點，正價差1.34點；6月金融期收1977.60點，上漲1.60點，正價差0.65點。

6月電子期以1204.65點作收，上漲11.20點，成交851口。7月電子期以1198.70點作收，上漲10.70點，成交39口。

電子現貨以1203.31點作收，上漲9.74點；6月電子期貨與現貨相較，正價差1.34點。

6月金融期以1977.60點作收，上漲1.60點，成交565口。7月金融期以1970.40點作收，下跌1.40點，成交64口。

金融現貨以1976.95點作收，上漲7.66點；6月金融期貨與現貨相較，正價差0.65點。實際收盤價以期交所公告為準。