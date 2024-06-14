快訊

她的LINE少做1動作…1.2萬元全消失！網喊話這樣做不怕噴錢

中職／啦啦隊是目前女生最頂職業？前FA卡卡鼓勵新人勇敢去徵選築夢

測輻射量後昏迷！福島核電廠50多歲男員工倒臥休息室 送醫不治

6月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北14日電

台北股市今天上漲192.68點，收22504.72點。6月電子期收1204.65點，上漲11.20點，正價差1.34點；6月金融期收1977.60點，上漲1.60點，正價差0.65點。

6月電子期以1204.65點作收，上漲11.20點，成交851口。7月電子期以1198.70點作收，上漲10.70點，成交39口。

電子現貨以1203.31點作收，上漲9.74點；6月電子期貨與現貨相較，正價差1.34點。

6月金融期以1977.60點作收，上漲1.60點，成交565口。7月金融期以1970.40點作收，下跌1.40點，成交64口。

金融現貨以1976.95點作收，上漲7.66點；6月金融期貨與現貨相較，正價差0.65點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

延伸閱讀

6月電子期金融期齊漲

6月電子期漲 金融期跌

6月電子期跌 金融期漲

6月電子期跌 金融期漲

相關新聞

台指期 擺脫區間整理

股期雙市昨（13）日開高走高，指數齊步突破22,300點關卡；分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單增加2,17...

期貨商論壇／原油期 靈活操作

近期美國通膨趨緩，提振市場對聯準會降息預期，美債殖利率與美元指數回落，有助大宗商品走勢，此外，美國政府7日宣布將購入60...

期貨商論壇／創意期 利多發酵

創意（3443）近期上修2024年營收預估，因受惠比特幣礦機NRE近期開案需求佳，因此將原先未納入公司展望中的加密貨幣相...

台積電、玉晶光 四檔權證放閃

蘋果開發者大會（WWDC）落幕，摩根士丹利（大摩）證券高喊買進蘋果供應鏈。

鴻海、大立光 權證押長天期

蘋果股價周三上漲2.86％，市值達到3.38兆美元創歷史新高。台股昨（13）日盤面上蘋概股如鴻海（2317）、大立光（3...

全民權證／貿聯 挑價內外15%

貿聯-KY（3665）傳出搶攻人工智慧（AI）領域有成，旗下匯流排連接器（Busbar）通過輝達（NVIDIA）認證，躋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。