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期貨商論壇／創意期 利多發酵

經濟日報／ 記者王皓正整理
加密貨幣示意圖。 路透
加密貨幣示意圖。 路透

創意（3443）近期上修2024年營收預估，因受惠比特幣礦機NRE近期開案需求佳，因此將原先未納入公司展望中的加密貨幣相關營收，重新再歸納計算預估，展望第2季，受惠加密貨幣開案求佳，將帶動NRE營收比重增加，有利推升毛利率。

創意目前存在短中長期的潛在利多，分別為加密貨幣擴機NRE需求提升，貢獻營收有望大幅增加，另外創意也有望奪下CSP廠AIC新案、以及在HBM4產業創意角色地位大幅提升，受潛在利多發酵，將有望推動股價上漲動能，因此有利於樂觀看待創意期貨後市發展。

再由技術面來看，創意期貨自5月10日以帶下影線黑K棒作收，回測月線有守候，構成頭肩底型態雛形，並於5月15日突破頸線壓力後，指數站穩頭肩底頸線之上，就當前指數續延多方慣性趨勢走升，盤面均線亦呈現多頭排列之下，仍有利於技術面延續多頭士氣發展，挑戰今年年初M頭頸線壓力位置。

（國票期貨提供）

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