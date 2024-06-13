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期貨商論壇／原油期 靈活操作

經濟日報／ 記者王皓正整理
原油期，靈活操作。 路透
原油期，靈活操作。 路透

近期美國通膨趨緩，提振市場對聯準會降息預期，美債殖利率與美元指數回落，有助大宗商品走勢，此外，美國政府7日宣布將購入600萬桶原油作為戰略儲備、夏季用油需求增加，有助油價表現。但EIA庫存增加、OPEC+10月起將逐步縮減減產幅度，加上目前美國製造業呈現疲軟狀態，原油價格在季線關卡附近可能反壓較大，投資人可透過原油期靈活操作。

5月美國ISM製造業PMI意外下降至48.7，連續兩個月低於50榮枯線，製造業新訂單指數更是意外降至45.4，為近一年以來新低。

此外，JOLTS職位空缺數減少至806萬個，創下近三年以來最低值，顯示企業開始放緩招聘，市場對經濟放緩的擔憂使原油價格承壓，然而5月非農就業數據新增人數27.2萬高於市場預期，強勁的就業數據顯示美國經濟仍然穩健，使原油需求轉樂觀，助西德州輕原油重回月線之上。（國泰期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

原油價格 美國經濟 製造業

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