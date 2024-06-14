台指期 擺脫區間整理

股期雙市昨（13）日開高走高，指數齊步突破22,300點關卡；分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單增加2,179口、攀升至1.3萬口，展望盤勢，台指期擺脫離過去兩周整理區間，強勢噴出創高，資金流動型態相對有利後市。

現貨與期貨行情方面，美國勞工統計局公布數據顯示，美國5月CPI年增3.3%，較前值和預期值3.4%小幅下降；剔除食品和能源成本後的5月核心CPI年增3.4%，低於預期3.5%，也低於前值3.6%，為三年多來的最低水準。

5月CPI數據激勵美國十年債期貨回補上周非農造成的跌幅，美國電子族群周三也是全線噴出，僅道瓊開高走低。

台股昨天受今年降息機率大增影響下，指數開高逾150點，不過早盤激情結束後小幅拉回，隨後震盪至尾盤，指數終場上漲263點，收在22,312點。

觀察盤面，台積電（2330）早盤一度漲幅達3%，走勢開高走低，終場上漲1.43%，貢獻指數106點。10點後，主要由聯發科與廣達撐盤，加上鴻海2.4%漲幅，三者貢獻指數超過70點。

期貨部分，台指期昨天上漲277點、至22,323點；價差方面，期現貨正價差為10.96點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超超過300億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,062口至7,128口，其中，外資淨空單增加2,179口至13,318口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加1,719口至7,950口。

永豐期貨指出，目前市場資金從傳產類股抽離後流向大型電子股，資金流動型態相對有利大盤。台指與櫃買同步脫離過去兩周的整理區間，強勢噴出創高，台美股市皆維持電子強、傳產弱勢的格局。

國泰期貨表示，昨天加權指數上漲1.19%、電子類股漲幅1.6%，兩者皆再創歷史新高，5日線、10日線和月線呈多頭排列；金融類股反彈0.26%，保持在5日線、10日線和月線之上；整體而言，籌碼面為中性偏多、加權指數連兩日創新高，短線多方依然強勢。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,700點，周賣權最大OI落在20,800點；月買權最大OI落在24,100點，月賣權最大OI落在21,600點。

全月份未平倉量put／call ratio值由1.69下降至1.58。VIX指數下降0.37至17.39。整體選擇權籌碼面中性。