全民權證／聯發科 兩檔吸睛

聯發科（2454）坐擁AI手機和ASIC晶片雙題材，昨（13）日股價盤中一度衝上1,400元，終場上漲85元，收1,385元，創下盤中及收盤的新天價。

法人指出，聯發科旗艦晶片銷售狀況優於預期，看好AI邊緣運算可望帶動手機換機需求。

法人認為，聯發科在AI PC領域也占據重要地位，過去ARM架構PC CPU僅蘋果定位在高階產品，大部分ARM PC CPU以Chromebook為主，看好聯發科及高通推出的高階筆電用ARM PC CPU滲透率將持續提升，生成式AI邊緣運算有助於聯發科迎接re-rating的機會。

權證發行商建議，看好聯發科後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日200天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。

（群益金鼎證券提供）

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