全民權證／高力 瞄準逾200天

高力（8996）在液冷市場展望樂觀，以及在能源轉型的獨特地位，法人維持高力「增加持股」評等，並將目標價調升至570元。

法人分析，高力致力於提高液冷伺服器機櫃的產量，為資料中心業者改善系統能源使用效率（PUE），從而縮減整體持有成本（TCO），同時解決因熱設計功耗（TDP）上升所帶來的散熱問題。

為了滿足品牌客戶的龐大需求，高力設定2024年底前將歧管月產能擴充至2,000組的目標，並計劃於2024年第4季度開始出貨。法人預估，高力2024至2026年的年複合增長率將達到50%，業務皆符合長期成長趨勢。

權證發行商建議，看好高力後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數200天以上的權證商品介入。

（凱基證券提供）

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