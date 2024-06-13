全民權證／貿聯 挑價內外15%
貿聯-KY（3665）傳出搶攻人工智慧（AI）領域有成，旗下匯流排連接器（Busbar）通過輝達（NVIDIA）認證，躋身GB200供應鏈，吸引投信近日回補，股價啟動漲勢。
法人指出，貿聯-KY除車用產品持續調整庫存外，工業產品受惠資本設備、客製化線束、能源相關產品客戶拉貨動能恢復，資訊傳輸、電器等產品已於今年第1季見到庫存調整結束，第2季延續動能。
貿聯-KY總部位於美國加州，可直接與輝達開案設計，屬於一階供應商，傳出應用在AI伺服器的48V／600A直流匯流排連接器，以及機櫃機架式電源Busbar都有新進展，後市想像空間大。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，參與短多行情。
（元大證券提供）
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