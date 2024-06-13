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鴻海、大立光 權證押長天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
鴻海、大立光相關權證
鴻海、大立光相關權證

蘋果股價周三上漲2.86％，市值達到3.38兆美元創歷史新高。台股昨（13）日盤面上蘋概股如鴻海（2317）、大立光（3008）等將受惠。發行券商建議，看好蘋概股族群後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

鴻海除了AI手機外，還享有伺服器雙題材，昨天盤中最高觸及195元，自2008年2月以來新高。法人看好鴻海受惠Apple Macbook Air新品銷售貢獻，第2季儘管處於淡季，但仍有望交出季增的成績單。基於總經狀況仍舊不明，今年iPhone有可能仍是年減個位數，預期鴻海iPhone出貨占比六成，依然是iPhone高階機種最大供應商。

隨著iPad新品推出，今年進入旺季將明顯優於上半年，預期全年消費智能營收年減低個位數。電腦部分，Macbook Pro市占提升及新品Macbook Air M3貢獻，將進一步支持AI相關功能，預期今年電腦營收持平至小增，總結而言，今年手機及筆電等消費產品平穩，鴻海重點將主要放在伺服器。

大立光方面，新推出的Apple Intelligence提供了在終端產品內更多的AI應用，橫跨Apple自己的眾多平台上，對內透過Siri可以更方便的生成圖片、調整文字、執行指令，或與外部AI模型對接，雖現在僅有ChatGPT，但未來可能再增加更多的合作對象，都對下半年的iPhone新機發表銷售有所幫助，大立光將為受惠股。

權證發行商指出，看好鴻海、大立光後續表現的投資人可買進價外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。

iPhone 大立光 鴻海

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