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大雨特報 大台北、花東上看36度高溫 苗栗以南雷雨突襲

台積電、玉晶光 四檔權證放閃

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台積電。 圖／聯合報系資料照片
台積電。 圖／聯合報系資料照片

蘋果開發者大會（WWDC）落幕，摩根士丹利（大摩）證券高喊買進蘋果供應鏈

台廠包括台積電（2330）、玉晶光（3406）等，均給予「優於大盤」評級，相關權證可伺機布局。

台積電、玉晶光相關權證
台積電、玉晶光相關權證

大摩給予台積電目標價980元。由於華為手機Pura 70的需求疲弱以及Mate 70系列出貨前景具不確定性，台積電的智慧型手機半導體客戶，包括聯發科、高通及蘋果，有望獲得潛在市場份額的增長。

另外，台積電首季業績強勁，主因CoWoS需求增量。大摩預計，台積電在中央處理器（CPU）的晶圓代工市占率提升。由於安謀（Arm）架構的CPU將由台積電生產，預計Windows on Arm（WOA）個人電腦（PC）的銷量將在2025年後明顯增長，此趨勢也將成為台積電的重要成長驅動力。

玉晶光目標價獲得調升，由500元升至700元。大摩看好玉晶光受惠iPhone動能，同時也為今年下半年復甦做好準備。針對iPhone相關業務，玉晶光將有很大的機會展示強韌競爭力，主要在下半年高端望遠鏡鏡頭方面有所突破，整體前景樂觀。

整體蘋果供應鏈上，大摩喊買的主因有三：一、智慧機今年首季已啟動復甦循環周期，第2季成長動能仍將持續。二、智慧機邊緣AI已由概念轉為實體，將推動下一波產業需求；三、華為新機Pura系列未如預期獲得好評，反而提供iPhone良好的機會。

台積電 大摩 蘋果供應鏈

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