期貨商論壇／儒鴻期 動能向上

儒鴻（1476）第2季起進入傳統旺季，看好6月營收表現可維持佳績。儒鴻稱第3季的訂單也接得差不多了，表現約與第2季相當，至於第4季進入傳統最旺季，營收表現會較第3季稍微往上。

儒鴻稱今年動能來自六個新崛起的客戶，全年占營收的比重可達12~18%。大客戶方面，Nike給的預估單目前還有上修，Lululemon在海外市場表現出色，有利供應動能。

Lululemon 2024會計年度第1季，營收22.1億美元，優於預期的21.9億美元，年增10%；EPS 2.54美元優於預期的2.38美元。展望未來，Lululemon看旺下半年市況，調高全年每股盈餘27美分。全年每股盈餘預估介於14.27~14.47美元。

對於未來的營運展望，儒鴻董事長洪鎮海日前表示，除9月因為產品季節交換季的關係，可能、或不一定能達到營收3字頭的目標，但是到其他月份，只要船期不要太過延誤，應可達到理想。另外，儒鴻看目前的景氣呈現持續好轉，而原物料今年則是供給持穩、價格偏軟，理論上，明年（2025）營收可以維持雙位數成長，投資人不妨留意儒鴻期（LWF）。（群益期貨提供、記者王皓正整理）

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