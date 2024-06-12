期貨商論壇／生技期 緩步走高

隨著全球疫情升溫也讓生技類股的關注度提高，獲得市場買盤青睞。以技術面來看，臺灣生技期貨近期呈現緩步震盪走高格局，來到今年高點位置，目前守穩在所有均線之上，且均線紛紛轉為向上走升，底部支撐墊高，多方架構明確，短線震盪過後仍有高點可期。

近期全球陸續傳出疫情升溫的跡象，台灣新冠疫情方面，上周新增328例本土新冠確診併發症，較前一周上升25%，並且新增20例死亡，疾管署研判進入流行期。另一方面，日本爆發嚴重「食人菌」疫情，會出現高燒、四肢腫脹和喉嚨痛等症狀，感染人數不只是去年同期2.8倍，更創下1999年統計以來最高紀錄，重症死亡也超過三成。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為21萬口，而保證金為新台幣1.5萬元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。（元富期貨提供、記者王皓正整理）

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