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台指期 震盪偏多格局

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

股期雙市昨（12）日開高走高，指數齊步突破22,000點關卡；分析師表示，現階段期現貨轉為逆價差擴增，外資淨空單減少4,711口、降至1.1萬口，展望盤勢，現階段技術面仍屬強勢，以震盪偏多格局看待，行情延續高檔震盪。

現貨與期貨行情方面，在美股表現上。金融與傳產成分較重的道瓊與小型股羅素2000指數，周跌幅落在0.3%至0.4%之間。而電子股部分則相對強勢，納指上漲0.88%強勢創高，美股盤面格局與台股雷同。

台股昨天強勢上漲256點，再創歷史新高，電子三雄扮演關鍵要角，台積電貢獻213點、鴻海貢獻30點、聯發科貢獻15點，基本上占據指數所有漲幅。

而剔除電子類股，整體盤面下跌居多，跌幅較重族群仍是貨櫃航運，散裝航運指標也是全數收跌，金融股表現同樣不佳，富邦金、國泰金與開發金佔據指數負貢獻前十。加權指數昨天終場上漲256點，收在22,048點。

期貨部分，台指期昨天上漲245點至22,046點，價差方面，期現貨轉為逆價差2.96點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超165.83億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,859口至6,066口，其中，外資淨空單減少4,711口至11,139口。至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少4,045口至6,231口。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局。台積電的走勢依舊重要，因為這波是它帶領的，而且蘋果加入AI，激勵相關蘋概股，台積電也是其中一員。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約8萬3,000餘口，昨天賣權OI增量是買權OI量兩倍多，整體籌碼面中性偏樂觀格局。

台積電 期貨

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