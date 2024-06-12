全民權證／鴻海 兩檔有看頭

鴻海（2317）受惠5月營收亮麗、外資全面唱旺等因素激勵，昨（12）日股價大漲3.88%，收在187.5元，改寫2008年4月後新高價。

近期外資券商發布的鴻海報告一面看好，美銀證券認為，鴻海是輝達GB200的最大受惠者，看好專案將為鴻海帶來營收與毛利率成長空間，將2024年至2026年的每股純益上調5％至12%，升至「買進」評等、目標價181元。高盛證券則調升鴻海目標價至227元；高盛預計，鴻海今年第2季的收入季、年雙增，主要由伺服器、網絡產品和PC的增長推動，給予「買進」評等，目標價升至227元。

權證發行商表示，投資人如看好鴻海後市，可挑選價內外5%以內、150天期以上的長天期權證，透過靈活操作，參與個股行情。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。