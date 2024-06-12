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全民權證／美時 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者周克威整理
美時相關權證
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美時（1795）在美國市場血癌藥部分，今年出貨高峰落於第2~3季，且此藥於2022年至2025年出貨將逐年放量，因此，市場預估今年血癌藥美國市場營收貢獻將達60億以上。

戒癮藥部分，雖新競爭者進入，在第1季對美時市占略有影響，但目前已趨穩、且原廠市占還有搶食空間，加上美國藥物濫用狀況仍嚴重，戒癮藥需求持續成長下，美時將透過穩定供貨優勢與積極搶占原廠市場策略，維持營運表現。

市場估美時今年營收191.5億元，年成長12.9%，毛利率58.7%，稅後淨利50.8億元、年成長23.8%，每股純益（EPS）上修至19.1元。

看好個股後市的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期150天以上的商品介入。

（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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