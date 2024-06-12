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全民權證／臻鼎 選價內外15%

經濟日報／ 記者崔馨方整理
臻鼎-KY相關權證
臻鼎-KY相關權證

臻鼎-KY（4958）5月合併營收106.39億元，年增28.6%，創下歷年同期次高。法人預期今年營收達1,701.52億元，年增12.4%，每股純益（EPS）約8.9元。

臻鼎布局的AI伺服器相關產品，包括ABF載板、HDI板與傳統PCB板，預期伺服器相關產品的營收將有雙位數的成長。ABF載板在下半年市場需求回升，且高階產品逐漸貢獻的情況下，預期整體IC載板產線的獲利有望逐漸改善。IC載板出貨也有望在2024年下半年顯著提升，因此法人維持臻鼎「買進」評等，目標價120元。

權證發行商建議，看好臻鼎後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超150天以上等相關認購權證，藉以放大槓桿利潤。

（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 臻鼎

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