全民權證／臻鼎 選價內外15%
臻鼎-KY（4958）5月合併營收106.39億元，年增28.6%，創下歷年同期次高。法人預期今年營收達1,701.52億元，年增12.4%，每股純益（EPS）約8.9元。
臻鼎布局的AI伺服器相關產品，包括ABF載板、HDI板與傳統PCB板，預期伺服器相關產品的營收將有雙位數的成長。ABF載板在下半年市場需求回升，且高階產品逐漸貢獻的情況下，預期整體IC載板產線的獲利有望逐漸改善。IC載板出貨也有望在2024年下半年顯著提升，因此法人維持臻鼎「買進」評等，目標價120元。
權證發行商建議，看好臻鼎後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超150天以上等相關認購權證，藉以放大槓桿利潤。
（國泰證券提供）
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