台積、創意 權證押中長期

台積電（2330）近期利多不斷，不僅實施庫藏股，又傳出蘋果、高通、輝達（NVIDIA）與超微（AMD）等四大廠傳包下3奈米家族製程產能，一路排隊到2026，市場看好其今（13）日除息行情，創意（3443）等半導體相關產業股也走強。

權證發行商表示，投資人如看好台積電、創意等晶圓代工、IC設計高價股，可透過中長天期權證商品布局，卡位漲升機會。

台積電、創意相關權證

世界半導體貿易統計（WSTS）資料顯示，今年首季全球半導體銷售值達1,377億美元，較前一季減少5.4%，較前一年同期成長15.2%，銷售量2,184億顆，季減0.6%、年減2.1%，平均銷售金額（ASP）為0.631美元，季減 5.1%，年增17.8%。據工研院統計，今年首季台灣IC產業產值為新台幣11,667億元，季增3%，年增15.7%，IC設計與晶圓代工成長率最佳。

在AI應用需求強勁下，台積電5月營收2,296.2億元，雖月減2.7％，但年增30.1％，累計前五月營收1.05兆元，年增27％。台積電近日又於董事會中拍板四項議案，其中包括從市場買回普通股3,249張，買回期間至8月5日。台積電去年第4季每股配發現金股利3.49元，將於今日除息。近期台積電股價走勢強勁，昨天收盤909元，市值攀高至23.57兆元。

創意5月營收23.53億元，月增加39%、年成長9.5%；前五月營收97.37億元，較去年同期減少8.9%。創意總經理戴尚義先前表示，隨著ChatGPT與輝達引發AI浪潮，AI相關設備與應用需求大增，使得系統及品牌大廠更積極投入資源，自行開發ASIC晶片，對創意營運有利。