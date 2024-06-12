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緯穎、嘉澤 權證四檔鍍金

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
緯穎、嘉澤相關權證
緯穎、嘉澤相關權證

上市櫃公司5月營收表現出爐，其中法人看好的績優股，仍以AI族群為主流，且AI伺服器需求正強勁增長，包括緯穎（6669）、嘉澤（3533）基本面成長力道強勁，相關權證可伺機布局。

綜合外資高盛、大和證券觀點，針對台灣AI伺服器供應鏈5月營收，整體出貨量優於預期，而AI伺服器收入占比較高的公司，普遍獲得強勁的收入成長外，通用伺服器及PC市場需求也正在恢復，預期2024年台系供應鏈將有顯著盈利增長。

高盛維持緯穎目標價3,483元、評等「買進」。緯穎預計2024上半年常規伺服器需求更佳。緯穎5月營收年增60%，月增13%。高盛分析，主因在於去年基數較低所致。

5月營收比原先預估高出12%，主要反映AI伺服器需求及一般伺服器的逐步復甦。高盛預計，緯穎2024年第2季的營收將季增46%、年增18%。主因伺服器行業的庫存調整，將恢復到第2季度的正常季節性，預計在未來幾個季度將逐步升溫。

大和給予嘉澤目標價1,600元、評等「買進」。5月營收月增1%，年增36%。營收強勁主因在於AMD的新伺服器平台採用率優於預期，至於液冷分歧管快接頭（UQD）的業務，2024年第3季將提供相關客戶訂單的詳細資訊。

伺服器 營收

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