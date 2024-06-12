6月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲256.84點，收22048.96點。6月電子期收1173.95點，上漲22.40點，逆價差0.87點；6月金融期收1966.20點，下跌7.20點，正價差1.93點。
6月電子期以1173.95點作收，上漲22.40點，成交1232口。7月電子期以1170點作收，上漲24.10點，成交34口。
電子現貨以1174.82點作收，上漲23.44點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差0.87點。
6月金融期以1966.20點作收，下跌7.20點，成交684口。7月金融期以1961.40點作收，下跌6.00點，成交18口。
金融現貨以1964.27點作收，下跌11.44點；6月金融期貨與現貨相較，正價差1.93點。實際收盤價以期交所公告為準。
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