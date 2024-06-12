6月電子期漲 金融期跌

在台北國際電腦展之後，科技產業界矚目的大事轉向昨（11）日登場的蘋果開發者大會（WWDC），市場預期AI功能將躍居最大亮點，並將嘉惠包括半導體、零組件、組裝代工等相關台系供應鏈，不僅相關概念股後市看俏，連結的權證也交投熱絡。

2024-06-11 23:54