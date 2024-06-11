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期貨商論壇／永續期 避險優選

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續期 避險優選。路透
永續期 避險優選。路透

FedWatch顯示9月降息機率逐步升高，甚至連12月的降息機率都超過五成。美債殖利率與美元指數回落，市場情緒可說是相當樂觀。不過非農就業報告顯示美國5月非農就業月增27.2萬，狠狠打壓了降息預期，今年降息幅度收窄至僅剩1碼。

本次非農數據超預期增長，但該數據中的企業調查與家庭調查數據差異極大，不排除將在下個月進行下調，加上本次失業上升與強勁非農新增牴觸，因此聯準會傳聲筒NickTimiraos表示，本次超預期的就業報告對於Fed政策的影響性並不大。鑑於此，應將眼光聚焦本周的CPI數據。根據市場預估，本次的核心CPI有機會趨緩，密切關注權重最高租金項目。

且下半周的FOMC會議更是一大重點，根據市場共識，利率點陣圖中位數或由原本的3碼縮窄，上修GDP和CPI預估，但官方將繼續保持通膨降溫指引，以及強調數據導向決策方式，淡化7月會議升息的可能性。

本周重磅數據將左右下半年美國的降息路徑，投資人可適當配置「臺灣永續期貨」以進行避險。期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 降息

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