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接軌國際…碳交易擬採總量管制 與碳費雙軌並行

15縣市有感 清晨5時51分花蓮近海規模4.9地震 最大震度3級

期貨商論壇／半導體30期 觀望

經濟日報／ 記者周克威整理
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

半導體30期近期反彈，面臨前高後再次震盪，主要反映美國非農就業數據與薪資增長表現強勁所影響，不過台積電計劃調漲晶片價格，也讓該股價上周突破歷史新高。

輝達揭露下一代Rubin AI GPU平台，市場預期該平台可能採用台積電3奈米先進製程，未來更先進的AI產品更可能採用2奈米製程。此外，美系大廠包含英特爾、AMD等，也布局台積電先進製程，市場預期台積電3奈米製程與對應的CoWoS，需求超過供給應會持續一段時間。

總體面來看，台股本益比目前已超過2021年高點，相對美股來說，也提前碰到過去高檔，表示本波台股漲勢相比其他成熟國家股市更強勢，且多數半導體權值股股價同時來到相對高點甚至新高，因此，短線台股在創高後，可能面臨震盪。

若後續台股因AI題材延續漲勢，則留意獲利題材需能持續支撐評價面，且本周美股有5月CPI、FOMC利率決議，若兩者不如預期，則對於本益比已相對其他市場高的台股，仍有較大不確定性，短期半導體類股所帶動的漲勢，宜先留意總體面不確定過後，再觀察評價面是否因此生變。

短線由半導體股帶動的創高走勢，面臨台股本益比相對其他市場高的考驗，半導體30期宜先觀察國際事件動向後，再觀察評價是否支持上漲。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

半導體 台積電 台股

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