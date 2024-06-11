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15縣市有感 清晨5時51分花蓮近海規模4.9地震 最大震度3級

台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 (聯合報系資料庫)
台股示意圖。 (聯合報系資料庫)

股期雙市昨（11）日開高走低，齊步失守21,800點關卡。分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加5,244口、攀升至1.5萬口。展望盤勢，雖然傳產權值資金有所調節，但台灣經濟展望正面，加上AI熱潮不退，期市仍有表現空間。

台股昨天終場下跌66點、收21,792點；台指期同步壓回，終場下跌96點、收21,798點。價差方面，期現貨呈現正價差5.88點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超403.5億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,093口至9,925口，其中，外資淨空單大增5,244口至15,850口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單則增加1,581口至10,276口。

永豐期貨指出，由於航運類股多屬於權值股，根據昨天三雄的跌幅，航運指技術面轉差，若後續資金沒有轉向權重較重的電子類股，指數再創新高難度會增加。最後留意本周美國的CPI數據，盤面波動不排除進一步放大。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權中性格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局維持偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局。台積電接下來的走勢相當重要，關乎台股的信心，有撐則台股走勢仍正向。

期貨分析師指出，整體而言，雖然目前傳產權值資金有所調節，但台灣經濟展望正面，加上AI熱潮不退，台指期仍有表現空間。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約6萬9,000餘口，至於周選擇權維持偏樂觀，昨天賣權OI增量跟買權OI量差不多，整體籌碼面中性偏樂觀格局。

期貨 選擇權

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