鴻海熱轉 兩檔活跳跳

鴻海（2317）雲端網路產品在AI伺服器帶動下，5月營收達到5,502億元，月增7.7%，年增22%，創下歷年同期營收新高，優於市場預期。在蘋果WWDC登場效應下，作為主要代工廠的鴻海，後市可望因新產品推出而受惠，相關權證可伺機布局。

展望2024年，法人分析，鴻海維持其成長動能主要來自雲端網路與元件業務，預計年增超過15%，總營收將達到1.3至1.4兆元。電腦終端與消費智能產品的營收則預計年持平，預估鴻海2024年雲端網路營收將年增20%至25%，來自CSP與品牌業者的AI伺服器營收將分別年增50%和30%。

法人分析，根據鴻海的最新數據，雲端網路產品類別因AI伺服器產品拉貨動能增加，5月營收顯著月增4%至15%。此外，電腦終端產品類別則因iPad新品上市，營收已連續兩個月強勁月增超過15%。

年增方面，鴻海5月營收年增22%，其中雲端網路產品類別營收年增超過15%。電腦終端產品與元件產品類別因客戶新產品推出以及車用業務出貨成長，營收也分別年增超過15%。雖然消費智能產品因處於傳統淡季，營收約略年持平，但整體表現依然亮眼。

另外，鴻海上修第2季度的展望，預計因AI伺服器需求高於先前預期，將抵銷主要產品處於新舊轉換期的不利因素。鴻海預期第2季營收將季增15%，優於市場預期。