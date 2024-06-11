台積、日月光 認購夯

今日主題 在台北國際電腦展之後，科技產業界矚目的大事轉向昨（11）日登場的蘋果開發者大會（WWDC），市場預期AI功能將躍居最大亮點，並將嘉惠包括半導體、零組件、組裝代工等相關台系供應鏈，不僅相關概念股後市看俏，連結的權證也交投熱絡。

蘋果開發者大會（WWDC）昨（11）日凌晨登場，會前市場普遍預期人工智慧（AI）應用將躍居最大亮點，將嘉惠半導體、零組件、組裝代工等相關台系供應鏈，台積電（2330）、日月光投控（3711）等概念股後市看俏，相關權證可留意布局時機。

一年一度的蘋果WWDC大會備受矚目，蘋果推出AI功能「Apple Intelligence」，Siri導入AI功能，且OpenAI旗下的ChatGPT 4o將在「今年稍晚」登陸iOS、macOS 和 iPadOS，作為Siri無法完成用戶要求時可求助的聊天機器人，消息震動AI供應鏈。

隨著愈來愈多AI應用需求增加，台積電5月營收亮麗，激勵上周五、本周一ADR連漲兩天，收在歷史新高169.84美元，較台北現貨交易溢價23.4%，激勵台積電昨天股價再度強勢演出，盤中最高衝到895元，最後一盤爆出大單6,477張，終場漲幅收斂，上漲4元收883元。

WWDC概念股相關權證

法人表示，目前大盤已創新高表態，多方勝出，但目前台股呈區間震盪，資金輪動快速，上市櫃公司5月營收已全數公布，應審視手中持股基本面汰弱留強，若業績仍低迷，漲幅過高個股可見好就收；績優大型股的AI族群，如台積電及其相關、AI伺服器、散熱等將持續有利多消息加持，拉回可布局。隨先進封裝CoWoS產能陸續開出，台積電今年逐季成長，每股純益（EPS）上看40元，明年更進一步成長到48元，股價長線往900~1,000元挺進，近期跌破月線可伺機布局。目前台股呈區間震盪，資金輪動快速，可趁近期公布月營收檢視基本面並且汰弱留強。

日月光投控近期股價在短中期均線糾結處震盪，昨天開低後跌幅收斂至平盤上下震盪，終場小漲0.5元，收在160元。法人看好其業績可望隨AI伺服器、WWDC揭示的AI新應用而成長，可於股價修正時進場布局。

投資人若看好WWDC概念股後市，可挑選價內外20%以內、有效天期超過90天的權證參與行情。