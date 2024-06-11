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全民權證／信驊 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
信驊相關權證
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信驊（5274）受惠通用型伺服器需求回溫及人工智慧（AI）伺服器需求優於預期，第2季營運將繳出超標成績單，股價也衝上4,000元關卡，持續改寫掛牌後新高。

法人分析，信驊庫存天數逐季降至正常區間，主要動能來自通用伺服器需求回溫，尤其中國大陸地區；今年miniBMC產品新增客戶，使出貨量提升及 PFR（AST1060）自第4季開始貢獻，均推升營運動能。

AI伺服器方面，相較通用型伺服器、AI伺服器分別平均約需一、三顆BMC，每台GB200 NVL36伺服器搭載上看45顆BMC管理晶片，添增信驊後續成長動能，法人調高明年獲利預估值。權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日150天以上的認購權證，參與短多行情。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 信驊

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