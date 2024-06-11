全民權證／奇鋐 挑價內外10%

奇鋐（3017）股價歷經連七根長黑Ｋ棒修正後，昨（11）日終於在高盛證券力挺，目標價喊至1,026元以下，強勢反彈，盤中最高達675元突破月線，終場大漲7.26%，收665元。

奇鋐5月營收52.83億元，年增5.9%，前五月累計營收257.8億元，年增19.14%。

據高盛證券指出，奇鋐認為，受惠AI伺服器需求強勁，營收可望季成長2%至6%，獲利成長力道將高於營收成長。

高盛估計，奇鋐每股純益（EPS）可望從去年的14.1元，成長到今年的19.53元，再大幅成長到2025年的31.1元、2026年45.75元。

權證發行商表示，投資人如看好奇鋐後市，可挑選價內外10%以內、120天期以上的長天期權證，透過靈活操作，參與個股行情。（凱基證券提供）

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