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15縣市有感 清晨5時51分花蓮近海規模4.9地震 最大震度3級

晶技、可成 選逾三個月

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
晶技董事長林萬興。 聯合報系資料照
晶技董事長林萬興。 聯合報系資料照

受到外資擴大調節力道影響，台股昨（11）日創高後壓回，但晶技（3042）、可成（2474）等蘋果開發者大會（WWDC）概念股逆勢收高，表現相對強勁，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

蘋果WWDC以「Action packed」 為主題，發表visionOS2、iOS18、watchOS、iPadOS 18、macOS 15 Sequoia及眾所矚目的人工智慧功能「Apple Intelligence」，法人看好，將AI功能融入所有設備應用，對占蘋果營收75%的硬體產品銷售具正面助益，相關供應鏈股價因而水漲船高。

法人分析，晶技歷經各項產品線庫存調整後，今年將以車用需求為主要成長動能，增加新客戶及新料號，整體市占率提升到10%，有利整體獲利成長，預估車用產品全年營收比重達18%。

至於智慧手機及網通等其他產品線，在Wi-Fi 7、5G、甚至光模組的升級需求推行下，晶技跟隨國際晶片大廠復甦，尤其身為蘋果iPhone、iPad、Macbook等石英元件供應商，換機效應將支撐今年營運重返成長軌道。

法人表示，萬物互聯、傳輸、低延遲需求都會需要高頻、高溫、高可靠度且小型化的石英晶體、石英振盪器，晶技未來持續受惠各項先進產業發展趨勢，整體產業回升，而量產規模放大也將提高獲利效益。

可成受惠MacBook Air機種上市，且商務與電競筆電營收持穩，法人預期第2季營收將季增23%，產能利用率持續轉佳將帶動單季毛利率擴張至30%，下半年營運將較上半年強勁，且今年下半年至明年營收將恢復年增。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

晶技 營收 蘋果

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