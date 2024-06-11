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全民權證／上緯投控 兩檔靚

經濟日報／ 記者周克威整理
上緯投控相關權證
上緯投控相關權證

上緯投控（3708）積極拓展國際客戶，第1季環保綠能材料海外銷售量季成長50%，單季每股純益（EPS）0.74元，優於市場預期。市場預估全年EPS為4.4元。

展望今年，隨中國大陸春節後需求逐步復甦，出貨穩定，市場預估全年環保耐蝕材料營收32.9億元，年增5%。環保綠能材料方面，據世界風能協會GWEC報告顯示，全球風電產業裝置量須從2023年的117GW成長到2030年至少320GW，方可實現COP28目標及全球升溫不超過1.5°C的目標，2023年至2030年全球風電裝置量CAGR將達15%以上，有助上緯環保綠能材料銷售表現。

看好個股後市的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證參與行情。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

環保 綠能

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