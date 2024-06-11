科技大廠大展AI新品 定期定額投資科技股參與AI巨浪

2024年台北國際電腦展（Computex）集結了1500家科技公司、4500個攤位，規模更勝以往，包含Nvidia黃仁勳、AMD蘇姿丰、美超微電腦梁見後、高通Cristiano Amon、Intel Pat Gelsinger、ARM Rene Haas等科技大老也陸續發表談話，每個人都聚焦在AI上且揭露了AI相關新產品，這場盛事也更加確認AI仍將是未來科技主流，AI軍備競賽只會愈演愈烈，建議投資人可透過投資以科技股為主的基金來乘上這波巨大浪潮。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，各行各業的許多公司現正積極嘗試生成式AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，而這將在未來幾年演變成新的AI應用，並為IT需求帶來「雪球效應」，我們可望看到半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續成長的機會。富蘭克林高科技基金經理人馬修‧摩伯格亦指出，AI是下一個大型技術平台，重要性可與網路、行動通訊、雲端相提並論，若2023年是硬體建置年，則2024年和2025年將是AI應用程式(App)和軟體年。

早在台北國際電腦展（Computex）之前，標普500指數成分股便在過去幾次財報季大舉談論AI，根據Factset數據，1Q24提及AI的家數達到近200家，近半成分股都在討論AI，其中，91%科技股談論了AI，通訊服務類股也有68%企業談論AI。而在AI蓬勃發展下，研究機構也開始上修AI市場規模預估，market.us便將截至2032年的AI市場規模從1519億美元上修至1906億美元，複合年增長率（CAGR）亦從31.4%上修至34.2%。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦在AI、雲端運算等「數位轉型」主題，前十大持股中包含了Nvidia、微軟、AMD等AI領域指標股，企圖抓穩生成式AI投資契機。富蘭克林高科技基金則著眼於「創新」概念，團隊認為「創新」不會只出現在科技領域，還會出現在通訊服務、工業、金融科技、生技醫療、能源轉型等領域，故在佈局上以近六成資金配置在科技股，並搭配其他領域的投資以掌握多元領域投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，AI投資題材迷人，但相對的，由於其屬於較新的科技領域，波動度也可能較大，導致投資人不易掌握進場點，不過，隨長期下科技股可望持續受益於技術進步與發展，投資人不妨以「定期定額」且「長線佈局」方式來參與長期科技股投資契機。根據統計，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年能取得不錯成果，平均漲幅達20.2% ，正報酬機率均接近八成五，若投資人非常有耐心，持續投資科技股十年平均漲幅與正報酬機率均接近100%，投資人亦可藉由美國穩定月收益平衡型基金為核心，並搭配定期定額投資科技產業型基金來打造攻守兼備的投資組合。